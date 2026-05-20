Acuden con temor a primaria tras caída de abanico en salón

Un abanico de techo se desprendió dentro de un salón y lesionó a dos menores ayer lunes. en una primaria de la colonia Los Lermas, en Guadalupe

Con temor y preocupación acudieron este martes padres de familia y alumnos a la escuela primaria “Profesor Serafín Peña”, en el municipio de Guadalupe, luego del accidente ocurrido dentro de un salón de clases donde un abanico de techo cayó y lesionó a dos estudiantes.

El plantel se ubica en la colonia Los Lermas, sobre la calle Serafín Peña, entre Arturo B. de la Garza y Avenida Central, lugar donde madres y padres expresaron su inquietud ante las condiciones en las que se encuentran algunas áreas de la escuela.

De acuerdo con los primeros informes, una alumna de primer año identificada como Natalia fue la más afectada, al sufrir una herida en una de sus orejas, lesión por la que presuntamente requerirá una intervención quirúrgica.

Otro estudiante también resultó con golpes tras el desprendimiento del abanico dentro del aula.

Tras lo ocurrido, padres de familia denunciaron que desde hace más de un año habían reportado fallas en los abanicos y el riesgo que representaban para los alumnos, sin que presuntamente fueran atendidos por las autoridades correspondientes.

Además, señalaron diversas problemáticas en el plantel, entre ellas daños en la infraestructura, fallas en el drenaje y malas condiciones generales en la escuela.

La situación generó indignación y miedo entre las familias, quienes señalaron que ahora acuden al plantel temerosos de lo que pueda ocurrir y exigieron a las autoridades educativas garantizar las medidas necesarias para que los niños no vuelvan a sufrir una desgracia como la registrada el día de ayer.