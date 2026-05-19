Cae abanico en salón y lesiona a dos alumnos en Guadalupe

Padres de familia denunciaron que desde hace más de un año habían reportado fallas en los abanicos y el riesgo que representaban para los alumnos.

Lo que padres de familia temían terminó ocurriendo en una primaria del municipio de Guadalupe, luego de que un abanico de techo se desprendiera dentro de un salón y lesionara a dos menores.

El accidente se registró en la escuela primaria “Profesor Serafín Peña”, ubicada en la colonia Los Lermas, sobre la calle Serafín Peña entre Arturo B. de la Garza y Avenida Central.

De acuerdo con los primeros informes, una alumna de primer año identificada como Natalia fue la más afectada, al sufrir una herida en una de sus orejas, lesión por la que presuntamente necesitará una intervención quirúrgica.

Otro estudiante también resultó con golpes tras el desprendimiento del abanico dentro del aula.

Luego del incidente, padres de familia denunciaron que desde hace más de un año habían reportado fallas en los abanicos y el riesgo que representaban para los alumnos, sin que presuntamente fueran atendidos.

Además, señalaron diversas problemáticas en el plantel, entre ellas daños en la infraestructura, fallas en el drenaje y malas condiciones generales en la escuela.

El caso generó indignación entre los padres, quienes pidieron a las autoridades educativas atender de inmediato las condiciones del plantel para evitar nuevos accidentes.