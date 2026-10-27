Activistas sentencian aprehensión de 24 patinadores en San Pedro

Exigieron a las autoridades diversas peticiones, incluido el informar el tipo de infracción que se imputó a cada uno de los afectados

Organizadores, colectivos y grupos de activistas que defienden la movilidad condenaron la detención de 24 patinadores que circulaban sin permiso por las calles del municipio de San Pedro Garza García registrada este fin de semana.

A través de un comunicado, Grupo Bicicletero calificó las acciones como "inapropiadas" contra 17 hombres y siete mujeres que "rodaban" sobre la Calzada Mauricio Fernández sin previo aviso municipal.

"Las organizaciones, colectivos y personas usuarias de la micromovilidad que suscriben este documento condenamos enérgicamente el operativo arbitrario y desproporcionado que realizó personal de la Policía de San Pedro Garza García". Te recomendamos: Arrestan a 24 patinadores por recorrido en San Pedro sin permiso

Mencionaron que este operativo emprendido contra sus colegas vulnera el derecho a la movilidad, el cual, según mencionan, se constituye en el artículo 4.° de la Constitución Federal y en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

"La actuación de la policía tampoco se ajusta al marco que rige las faltas administrativas. La Constitución Federal establece que las infracciones a los reglamentos solo pueden sancionarse con multa, arresto o trabajo a favor de la comunidad, y que esa sanción corresponde a la autoridad administrativa competente (art. 21)".

Sin embargo, las autoridades municipales detallaron que su captura se basa en el artículo 114 del Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial de San Pedro, en el que se señala que los organizadores deben notificar con 10 días hábiles de anticipación que buscan realizar dicha actividad para proporcionar las medidas de seguridad necesarias.

Aseguran que esta detención 'no es un hecho aislado'

La organización social mencionó que este acontecimiento no es un hecho aislado, debido a que el pasado 23 de septiembre también se presentó una situación similar.

"La noche del 23 de septiembre de 2026, personal de la misma corporación interceptó a alrededor de 50 ciclistas en las inmediaciones del Parque Rufino Tamayo, les exigió permisos y seguros que la normativa no establece para una rodada recreativa".

Por ello, exigieron a las autoridades diversas peticiones, incluido el informar el tipo de infracción que se imputó a cada uno de los afectados, así como esclarecer el registro de las detenciones.