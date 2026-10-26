Arrestan a 24 patinadores por recorrido en San Pedro sin permiso

Agentes policiales habían detectado a un grupo de patinadores que recorría distintas vialidades del municipio, por lo que se les solicitó despejar la vialidad

Autoridades detuvieron este fin de semana a 24 patinadores mientras realizaban un recorrido sobre la Calzada Mauricio Fernández sin autorización, en el municipio de San Pedro.

Esto sucedió sobre el cruce de Bosques del Valle y Vasconcelos, cuando personal de la Policía de San Pedro capturó a 17 hombres y siete mujeres por llevar a cabo estas actividades sin presentar un aviso previo a las autoridades municipales.

Previamente, agentes policiales habían detectado a un grupo de patinadores que recorría distintas vialidades del municipio, por lo que se les solicitó despejar la circulación. Estos mismos atendieron las indicaciones y se retiraron del sitio.

Esta detención corresponde al artículo 114 del Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial de San Pedro debido a que:

"Establece que los organizadores de concentraciones recreativas o deportivas que puedan afectar la circulación vial deben presentar un aviso por escrito ante la autoridad municipal con al menos 10 días hábiles de anticipación, a fin de que se puedan implementar las medidas de seguridad necesarias", señaló la dependencia.

Sin embargo, se mencionó que las actividades deportivas y recreativas en la vía pública deben realizarse con apego a los reglamentos municipales, mientras se respete la seguridad y el derecho al libre tránsito de todas las personas.