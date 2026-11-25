La casa del vocalista de Passion Vallenata, Pepo López, permanece acordonada en Guadalupe tras explosión por gas que dejó a tres personas con quemaduras.

Tras la explosión por una presunta acumulación de gas, la casa del cantante Pepo López en Guadalupe amaneció acordonada por las autoridades a la espera de los peritajes para determinar si es segura volverla a habitar.

En la fachada continúan las muestras de la magnitud del accidente: vitrales destrozados, paredes dañadas, y la pintura manchada por el humo y el fuego.

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Ante la falta de certeza sobre la seguridad estructural tras el estruendo, nadie pasó la noche en la vivienda.

Fue al rededor de las 6:00 de la tarde del lunes cuando ocurrió el accidente en la colonia Siete Colinas.

Trascendió que de forma preliminar se presume que un tanque de gas LP de 20 kilos habría originado la explosión.

El recipiente, instalado en la lavandería ubicada en el primer piso, presentaba una fuga por daños en la válvula.

El gas se habría acumulado durante largo tiempo en el cuarto hasta que un chispazo lo encendió.

Los daños, aunque en menor medida, alcanzaron todos los niveles de la casa.

Tres personas resultaron con quemaduras: el cantante Gerardo Enrique de 35 años, alías Pepo y líder de Passion Vallenata; Karla Guadalupe de 31; y Flor de 51.

Los heridos fueron trasladados por sus vecinos a un hospital para recibir atención médica, y fueron reportados fuera de peligro.

Así mismo, al momento del percance había tres menores de edad que salieron ilesos.