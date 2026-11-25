El músico permanece bajo valoración médica y, de manera preliminar, se estima que necesitará entre cuatro y cinco días para recuperarse

Luego del incidente que sufrió el vocalista de Passion Vallenata, conocido como Pepo López, la agrupación informó que se encuentra fuera de peligro y que las quemaduras que presentó no ponen en riesgo su vida.

A través de un comunicado oficial, la agrupación compartió una actualización sobre el estado de salud de su compañero, luego de la explosión registrada en una vivienda de la colonia Puerta Oriente en Guadalupe, donde resultó lesionado junto con otras dos personas.

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De acuerdo con el mensaje, el músico permanece bajo valoración médica y, de manera preliminar, se estima que necesitará entre cuatro y cinco días para recuperarse, aunque el tiempo dependerá de su evolución.

Respecto a las próximas presentaciones, Passion Vallenata informó que será este miércoles cuando comparta más detalles, una vez que cuente con una valoración médica más precisa.

Asimismo, señaló que se comunicará directamente con los contratantes de los eventos programados durante esta semana para informarles sobre cualquier ajuste.

Finalmente, la agrupación agradeció las muestras de apoyo y cariño que han recibido tras lo ocurrido y expresó su confianza en que Pepo López pueda regresar pronto a los escenarios.