Aclara Policía de Monterrey intervención con madres buscadoras

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey emitió un comunicado para aclarar los hechos ocurridos el sábado en el Puente del Papa, donde elementos de la Policía municipal intervinieron brevemente durante una manifestación pacífica encabezada por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Según informó la corporación, la intervención policial respondió a un reporte recibido en el sistema C4, que alertó sobre un grupo de personas colocando una manta en el barandal de la avenida Constitución y Juárez.

En respuesta, oficiales acudieron al lugar para inspeccionar y vigilar la situación, “como se hace regularmente en este tipo de casos”, explicó la dependencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa su solidaridad con las familias afectadas por la desaparición de seres queridos y ofrece disculpas por cualquier interrupción o afectación causada a quienes se manifestaban pacíficamente hoy. pic.twitter.com/E2PDLSwNiS — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@seguridadmtymx) August 31, 2025

Breve confrontación y retiro voluntario de la policía

Durante la inspección, se presentó un momento de confrontación entre una oficial y una de las manifestantes. Sin embargo, al constatar que se trataba de una manifestación pacífica en demanda de justicia para personas desaparecidas, se permitió la continuación de la actividad. La corporación aseguró que los elementos se retiraron del sitio sin realizar detenciones ni decomisar materiales.

La Secretaría desmintió versiones que apuntaban a posibles actos de represión o detención, y subrayó que en ningún momento se impidió la expresión de las demandas de los colectivos presentes.

Disculpas públicas y revisión de protocolos

En un gesto hacia las familias afectadas, la autoridad municipal ofreció una disculpa pública por la interrupción y reiteró su solidaridad con las madres buscadoras y los colectivos participantes.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se solidariza ante el profundo dolor de todas las familias (…) y ofrece una disculpa ante la afectación e interrupción que los hechos de este día pudieron ocasionar a quienes legítimamente se manifestaban”, señaló la dependencia.

Asimismo, se informó que se ha ordenado una revisión de los protocolos de actuación para reforzar la capacitación del personal policial en temas de empatía y sensibilidad frente a causas sociales como la desaparición de personas.

Finalmente, el Gobierno de Monterrey reafirmó su compromiso con el respeto a la libre manifestación y a la expresión de ideas, destacando que no se busca limitar las acciones legítimas de los colectivos.