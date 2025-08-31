Policía Regia intenta impedir poner manta a madre buscadora

Policías de Monterrey intentaron impedir que una madre buscara a su hija desaparecida; autoridades ofrecieron disculpas y revisarán protocolos

Policías de Monterrey intentaran impedir que una madre colocara una manta en el Puente del Papa para exigir la localización de su hija desaparecida. Testigos señalaron que, en medio de gritos y llanto, la mujer explicó que solo buscaba visibilizar su caso, mientras los oficiales intentaban someterla. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los elementos acudieron tras un reporte del C4 que alertaba sobre personas colocando objetos en el barandal del puente. Durante la inspección se generó un momento de confrontación con la madre, aunque finalmente los uniformados permitieron que continuara la manifestación pacífica. La corporación aseguró que no hubo detenciones ni decomiso de materiales, y ofreció una disculpa pública a las familias de desaparecidos por la interrupción del acto. Además, anunció la revisión de protocolos de actuación y nuevas capacitaciones para que los elementos aborden con mayor sensibilidad este tipo de casos.