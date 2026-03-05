Abate Fuerza Civil a cinco presuntos delincuentes en Rayones, NL

La Fuerza Civil abatió a cinco presuntos delincuentes en Rayones, Nuevo León, tras un enfrentamiento en la plaza principal del municipio.

Entre las bancas, frente a la iglesia, el kiosco y las letras principales de Rayones fue que sucedió el enfrentamiento entre Fuerza Civil y presuntos delincuentes.

Y es que el intercambio de disparos ocurrió en pleno centro del municipio, en la plaza principal, después de las 3:30 horas, dejando como saldo cinco presuntos delincuentes abatidos, entre ellos una mujer.

Hasta el momento, las personas fallecidas no han sido identificadas de manera oficial. Así lo confirmó Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

“Nos informan que prácticamente estaban en la plaza del municipio de Rayones y es ahí donde hubo este enfrentamiento”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la autoridad, las personas abatidas se encontraban armadas al momento de ser detectadas.

“Fue posterior a las 3:30 am donde hubo cinco personas abatidas, una de las de sexo femenino. Eran personas que se encontraban ahí armadas”, precisó Carlín Balboa.

Tras su localización, se activó el denominado “Operativo Muralla”, ya que previamente se tenía identificada su ubicación mediante georreferencias, lo que derivó en el despliegue de las fuerzas estatales y el posterior enfrentamiento.

En el sitio fueron aseguradas cinco armas largas, diversos cargadores y equipo táctico.

Al momento, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales continúa con el procesamiento de la escena, mientras que el Servicio Médico Forense realiza el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de indicios.