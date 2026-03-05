Fuerza Civil activa Operativo Muralla en Rayones; cinco abatidos

Al verse sorprendidos por la presencia policial, los presuntos delincuentes accionaron sus armas de fuego contra los elementos estatales

Un enfrentamiento armado se registró este miércoles en el municipio de Rayones, luego de que elementos de Fuerza Civil activaran el "Operativo Muralla" como parte de labores de inteligencia e investigación.

De acuerdo con información preliminar, durante el despliegue estratégico los oficiales lograron ubicar a civiles armados que ya habían sido previamente georreferenciados mediante trabajos de seguimiento.

Se desata enfrentamiento armado

Al verse sorprendidos por la presencia policial, los presuntos delincuentes accionaron sus armas de fuego contra los elementos estatales, lo que derivó en un enfrentamiento en la zona.

Tras repeler la agresión, el resultado preliminar del operativo es el siguiente:

- Cinco presuntos criminales abatidos

- Cinco armas largas aseguradas

- Diversos cargadores abastecidos

- Cartuchos útiles

- Equipo táctico

Zona permanece bajo resguardo

Las autoridades mantienen acordonada el área para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de los peritos y agentes ministeriales.

Hasta el momento, no se reportan elementos de Fuerza Civil lesionados.