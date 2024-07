 Video: Mujer mete a niño de 5 años en una maleta en Tijuana

Las imágenes de una mujer metiendo a un menor de 5 años en una maleta están causando consternación en Tijuana, Baja California.

A través de redes sociales se difundieron las imágenes de una cámara de seguridad que captó el escalofriante suceso.

Los hechos se registraron el domingo 07 de julio en la colonia Camino Verde del municipio Sánchez Taboada en Tijuana.

En las imágenes se puede ver a una mujer de complexión robusta y blusa amarilla, que encierra a un niño de aproximadamente 5 años de edad en una maleta de viaje guinda con capacidad de 10 kilos. Después la mujer saca un peluche de la maleta y le pide al menor que no hable y vuelve a cerrar la maleta.

La mujer camina pocos metros jalando la maleta y se mete a un domicilio.

Al momento, no se sabe si entre el menor de edad involucrado y la mujer existe algún tipo de parentesco.

Por su parte, las autoridades no tienen más datos sobre dicho video y no han identificado el lugar en donde ocurrieron los hechos. Indicaron que no hay alguna denuncia interpuesta ni reporte de menores desparecidos en la zona, por lo que las investigaciones aún continúan.

Después de que las imágenes se hicieron virales, los internautas se mostraron preocupados por el paradero del menor, así como de su estado de salud tras haber sido trasladado de dicha manera.

Ante el temor de que se tratara de un hecho delictivo, las autoridades se movilizaron y localizaron a la mujer del video, quien les refirió que había metido al niño a la maleta para protegerlo de varios perros en la zona a quien el niño les tiene miedo.

Los policías ingresaron al domicilio y constataron que el menor se encontraba en buenas condiciones y a salvo.

La trata de menores en Tijuana es un problema grave y complejo que involucra la explotación de niños y adolescentes, principalmente en contextos de explotación sexual y laboral. Tijuana, debido a su localización fronteriza con Estados Unidos, es un punto crítico para estas actividades ilícitas

