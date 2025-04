Empresa en EUA buscaría clonar al dodo y al tigre de Tazmania

La empresa estadounidense Colossal Biosciences, que saltó a la fama hace unos días porque logró replicar al extinto lobo terrible, anunció que tiene contemplado "revivir" al pájaro dodo y al tigre de Tasmania dentro de los próximos años.

Dentro del portal de internet aparecen los perfiles de ambos animales, los cuales son de las especies más conocidas cuando se piensa en ejemplares que ya no existen.

De auerdo con esta empresa, el laboratorio de paleogenómica de la Universidad de Copenhague se encuentra estudiando el genoma del dodo, el cual fue extraído de un cráneo perteneciente a la colección del Museo de Historia Natural de Dinamarca.

The future is so bright, you might need to take your shades OFF for this one. De-extinction is now a reality. Meet Khaleesi—a dire wolf pup, reborn on January 31, 2025, more than 10,000 years after her species vanished.



