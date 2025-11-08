Uruapan marcha por justicia tras asesinato del alcalde Manzo

Miles de habitantes paralizaron comercios, marcharon con sombreros y reclamaron al gobierno federal y estatal su omisión ante el crimen.

Miles de uruapenses salieron este jueves a las calles para exigir justicia por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo. Entre los gritos más insistentes se escuchaba: ‘Él no murió, el gobierno lo mató’.

La marcha recorrió calles principales de Uruapan hasta el centro de la ciudad. Cientos de negocios se sumaron al paro laboral en protesta, mientras lonas, carteles, sombreros y camisetas blancas con la imagen de Manzo dominaron el trayecto.

#Uruapan por la paz 🕊️



Miles de persona paralizan la actividad económica para marchar desde el Paseo Lázaro Cárdenas hacia el centro de la ciudad.



El contingente, integrado por todos los sectores (educación, salud, gasolineras, empresarios y familias con niños), exige…

La Guardia Nacional vigiló de manera discreta, aunque desde primera hora un contingente de la Guardia Civil Michoacana salió de Morelia para reforzar seguridad.

Al frente de la marcha estuvo el diputado Carlos Tafolla y la señora Raquel Ceja, abuela del alcalde asesinado, en silla de ruedas. Con 89 años, rompió en llanto mientras escuchaba las consignas que reivindicaban la figura de su nieto.

#AlMomento | Abuela de #CarlosManzo y el diputado Carlos Tafolla encabezan la Mega Marcha para exigir justicia por el homicidio del edil de #Uruapan.

Reclamo directo a Sheinbaum y Ramírez Bedolla

La nueva presidenta municipal de Uruapan y esposa de Manzo, Grecia Quiroz, tomó protesta esta semana impulsada por los partidarios del alcalde fallecido. Ante miles de ciudadanos declaró que seguirá el Movimiento del Sombrero y llamó al gobierno federal a frenar la violencia en la región.

Aseguró que su visita a Claudia Sheinbaum no fue para ceder, sino para exigir atención y medidas contra los grupos criminales que operan en la zona. También lanzó un llamado a un voto de castigo rumbo a 2027, responsabilizando a los gobiernos actuales de Morena.

#AlMomento | "La Sombreriza" dará el voto de castigo en el 27



"Me reuní con la presidenta no para doblar las manos, fue para pedir que capturen a todos los criminales de esta región".



"Me reuní con la presidenta no para doblar las manos, fue para pedir que capturen a todos los criminales de esta región".

Son algunos de los mensajes de la alcaldesa de #Uruapan, #GreciaQuiroz

La concentración también reprochó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, su presunta omisión ante la situación de Uruapan. La presidenta Sheinbaum también fue interpelada con consignas por los asistentes, quienes exigieron resultados y presencia real del Estado.