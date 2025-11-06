Toma protesta Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre, fue nombrada alcaldesa sustituta de Uruapan

Cuatro días después que su esposo fuera asesinado, Grecia Quiroz, viuda del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, rindió protesta como presidenta municipal sustituta.

El acto se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán, el cual aprobó que la representante del Movimiento del Sombrero tome el poder.

Recordemos que el sábado 1 de noviembre, Carlos Manzo fue asesinado tras una ataque directo perpetrado durante un evento por el Día de Muertos, en el cual estuvo acompañada por Quiroz, quien fungía como presidenta honoraria del DIF municipal.

Previo a su toma de protesta, simpatizantes del Movimiento del Sombrero, realizaron una nueva manifestación exigiendo justicia por la muerte del exalcalde, quien llevó como bandera de su gobierno el combate al crimen organizado.

Sin embargo, luego de que algunas de estas marchas se tornaron violentas, la ahora alcaldesa pidió a la gente que mantenga la paz durante sus protestas.