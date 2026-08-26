Tormenta tropical Julio será absorbida por Iselle

Julio se formó frente a México, pero será absorbida por Iselle. Ambos sistemas permanecen lejos de las costas y no representan peligro

La tormenta tropical Julio se formó durante la madrugada de este martes 25 de agosto frente a las costas del Pacífico mexicano, pero su trayectoria será breve. Se prevé que el sistema sea absorbido por la tormenta tropical Iselle durante la noche.

Julio surgió después de que la depresión tropical Diez-E alcanzara la categoría de tormenta tropical. Sin embargo, debido a su cercanía con Iselle y a las condiciones atmosféricas, los modelos anticipan que tendrá una de las vidas más cortas entre los ciclones de esta temporada.

¿Dónde está la tormenta tropical Julio?

El centro de Julio se localizaba a 1,085 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanzaba hacia el norte-noreste a 35 kilómetros por hora.

El sistema presentaba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria sobre el océano, no genera efectos sobre territorio mexicano.

Iselle absorberá a Julio

El fenómeno más relevante de este martes es la interacción entre Julio e Iselle. La cercanía entre ambos sistemas provocará que la tormenta tropical más reciente sea absorbida por Iselle durante la noche.

Con ello, Julio tendrá una existencia independiente muy corta y quedará un solo sistema dominante sobre el Pacífico. Posteriormente, se espera que el ciclón comience a perder fuerza al desplazarse sobre aguas más frías.

🌀 El centro de la #TormentaTropical #Iselle se localiza a más de mil kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/9pL9IqfqYj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026 Por ahora, Iselle no representa un peligro para México. El sistema permanece sobre mar abierto y su trayectoria prevista lo mantiene alejado de las costas nacionales. Durante la mañana del 25 de agosto, Iselle registraba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Su centro se encontraba aproximadamente a 1,175 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y avanzaba hacia el noroeste. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no se esperan afectaciones directas en México relacionadas con este ciclón. ¿Habrá más ciclones en los próximos días? Los especialistas anticipan que otra perturbación asociada con Iselle podría convertirse en un nuevo ciclón tropical hacia el viernes. Su trayectoria sería similar a la de Iselle y podría acercarse un poco más a la costa, aunque por ahora no se prevé un impacto directo en México. Además de Julio e Iselle, en el Pacífico se encuentran el ciclón postropical Mo y la tormenta tropical Lala, que afectó a Hawái. Ninguno representa una amenaza para territorio mexicano. ¿Qué clima tendrá México este martes? Aunque Iselle y Julio no representan riesgo para el país, otras condiciones meteorológicas provocarán lluvias en distintas regiones de México. Para la tarde de este martes se espera un incremento de nubosidad y la posibilidad de chubascos dispersos. Durante la jornada también podrían registrarse lluvias y tormentas en estados del occidente y centro del país. Entre las entidades con precipitaciones se encuentran Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México, debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos. Leer más: Lluvias y calor extremo azotan a México este martes En algunas localidades ya se registraron lluvias ligeras, con acumulados de entre 2 y 3 milímetros. Mientras tanto, las temperaturas máximas continuarán alrededor de 33 a 34 grados Celsius en la región referida. ¿Cuándo termina la temporada de huracanes en México? La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico comenzó oficialmente el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. En el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, el periodo inició el 1 de junio y también terminará el 30 de noviembre. Esto no significa que durante toda la temporada exista peligro para las costas mexicanas. Muchos sistemas permanecen sobre el océano, cambian de trayectoria o se debilitan antes de acercarse al territorio nacional, como ocurre actualmente con Iselle.