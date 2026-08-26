Lluvias y calor extremo azotan a México este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre las condiciones atmosféricas que afectan este martes 25 de agosto a México, donde se prevén lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, la onda tropical número 31 y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico favorecerán precipitaciones en diferentes regiones del país.

En el océano #Pacífico se vigilan 2 zonas de #BajaPresión que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en 48 horas. Una de ellas se localiza a mil 600 km de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur, y la otra a 930 km de Puerto Escondido, #Oaxaca. Los detalles, en el gráfico pic.twitter.com/H5payAIECZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

¿Dónde lloverá más este martes?

Las lluvias más intensas se esperan en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos, mientras que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar lluvias aisladas.

El SMN informó que la onda tropical número 31, asociada con una zona de baja presión ubicada al sur del territorio nacional, mantiene posibilidades de desarrollo ciclónico.

Este sistema, junto con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá lluvias especialmente en el oriente, sur y sureste del país.

Calor extremo: estados superarán los 45 °C

El calor continuará siendo otro de los principales riesgos meteorológicos. Las temperaturas máximas podrían superar los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste y oeste de Sonora.

Se esperan valores de entre 40 y 45 °C en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, el ambiente será de caluroso a muy caluroso en el norte del país, las costas del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en CDMX?

En el Valle de México se esperan bancos de niebla durante la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco, con temperaturas frías en las zonas altas.

Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse chubascos y lluvias fuertes en el norte y este del Estado de México. Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumentos en el nivel de ríos y arroyos.

En la Ciudad de México también se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

Para Toluca se pronostica una mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

El pronóstico contempla vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec.

También habrá rachas de entre 40 y 60 km/h en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las costas del occidente de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros. Mientras tanto, las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán olas de entre 1 y 2 metros.

¿Qué riesgos provocará el clima?

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones y encharcamientos.

Las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir considerablemente la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.