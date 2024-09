 ¡Toda una villana! Exhiben a policía intimidando a detenido

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) suspendió a una policía de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) después de que se viralizara un video en el que se le observa cometiendo abuso de autoridad.

En el video, la oficial confronta de manera agresiva a un joven de 26 años, quien había sido detenido por fumar un cigarrillo de marihuana en la vía pública en la alcaldía Álvaro Obregón.

Durante el incidente, el joven pidió ir al baño, pero la policía le respondió de manera amenazante, diciéndole que no la hiciera enojar y que denunciarla sería inútil: "Sabes cuántas [denuncias] tengo... No tienes idea, ¿y qué pasa? Nada. ¿Tú crees que les hacen caso? No, pasa lo mismo que a ti, ¿te hicieron caso? Ellos están con nosotros, yo te lo dije. Tu palabra no vale más que la mía, ¿o sí?", mencionó la oficial.

La respuesta de la policía generó polémica y rápidamente el video se volvió viral en redes sociales, causando indignación entre los usuarios.

"Parece un sketch de telenovela mexicana de una villana", "Esa doña ha visto muchas novelas mexicanas", "Que tipa tan sangre de puerco", "Si o si tienen que darle un papel de villana en alguna telenovela", "¡Güey!, no vean tanta telenovela, vean como quedan... Tambien aplica para los que ven Realities", "Nueva frase matona: Tu denuncia me hace lo que el viento a Juárez, nada", con algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Como respuesta, la SSC-CDMX emitió un comunicado señalando que, tras la revisión de los hechos ocurridos el 28 de agosto en un juzgado cívico, se inició el proceso de suspensión de la oficial mientras se concluye la investigación por parte de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC.

Comentarios