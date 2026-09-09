Suman 54 altas médicas tras explosión de pirotecnia en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene acordonada la zona y realiza los peritajes para conocer qué originó la detonación

La mayoría de las personas lesionadas por la explosión de pirotecnia registrada en Temascalcingo ha evolucionado favorablemente.

De los 81 pacientes trasladados a diferentes unidades médicas, 54 ya recibieron el alta médica.

El saldo se mantiene en diez personas fallecidas, mientras 27 pacientes continuaban hospitalizados o habían sido referidos a centros con mayor capacidad de atención. Un reporte de Protección Civil indicó que cinco de ellos se encontraban en estado crítico.

Hospitales mantienen atención a 27 pacientes

El Hospital General de Atlacomulco recibió a 21 personas; cuatro fueron dadas de alta, siete permanecían hospitalizadas y seis fueron trasladadas a otras unidades para recibir atención especializada.

En la Clínica 252 del IMSS fueron atendidos ocho pacientes, de los cuales seis dejaron el hospital y dos fueron referidos. El ISSEMyM recibió a cuatro personas: tres obtuvieron el alta y una fue canalizada a otra unidad.

En hospitales privados ingresaron 32 lesionados y 27 de ellos ya regresaron a sus hogares. los pacientes atendidos en el Hospital de El Oro, el CEAPS Ex Hacienda de Solís, el Centro de Salud Urbano Temascalcingo y el Hospital General de San Felipe del Progreso también fueron dados de alta.

Entre las personas afectadas se encuentran menores, adultos mayores y dos sacerdotes, identificados como Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, quienes fueron reportados fuera de peligro.

Las autoridades estatales señalaron que la atención médica será gratuita hasta la recuperación de los lesionados y aseguraron que los hospitales cuentan con personal, medicamentos e insumos suficientes.

Explosión dañó negocios y viviendas cercanas

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del sábado 5 de septiembre durante las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Luz, en la comunidad de Santa María Canchesdá en el Estado de México.

La información preliminar establece que el material pirotécnico almacenado en un espacio utilizado como bodega, ubicado junto a la parroquia, explotó y provocó el derrumbe de una barda y parte de la estructura.

Los fragmentos de concreto alcanzaron el área donde se encontraban juegos mecánicos y asistentes. Además, al menos ocho establecimientos sufrieron daños y los cristales de varias viviendas cercanas se rompieron debido a la onda expansiva.

Nueve personas murieron en el lugar y una más durante su traslado al Hospital General de Atlacomulco. Bomberos, paramédicos y equipos de rescate trabajaron entre los escombros para localizar y liberar a las víctimas.

Fiscalía investiga el almacenamiento de la pirotecnia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene acordonada la zona y realiza los peritajes para conocer qué originó la detonación y establecer quién tenía bajo su responsabilidad el material explosivo.

Las investigaciones también deberán determinar cuánta pirotecnia se encontraba almacenada, si existían los permisos correspondientes y si el inmueble cumplía con las medidas de seguridad necesarias.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Elementos estatales, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional permanecerán en la comunidad mientras concluyen las labores relacionadas con la emergencia.

El Gobierno del Estado de México aclaró que no ha instalado centros de acopio ni solicitado aportaciones económicas, debido a que la atención de los pacientes se encuentra garantizada. También pidió consultar los canales oficiales antes de entregar dinero o insumos.