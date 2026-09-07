Nueve personas pierden la vida tras explosiones en Edomex

Al menos nueve personas sin vida y 24 más heridas fue el resultado de una explosión de pirotecnia registrada durante la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Luz en Temascalcingo, Estado de México.
El fuerte estallido provocó el colapso de la losa del inmueble, que aplastó a las personas que se encontraban en el lugar.
Brindan lista de personas trasladadas tras explosión
Autoridades detallaron que ocho víctimas murieron en el sitio y una más en el Hospital General de Atlacomulco. Mientras tanto, detallaron que algunas de las personas eran menores de edad:
- Modesto Juan Hernández García, 66 años
- Saúl Sánchez Romero, 52 años
- José Cruz Martínez, 52 años
- Jos. Hernández González, 36 años
- Teresa de Jesús Sanabria Alvarado, 27 años
- José de Jesús, 17 años
- Edwin, 16 años
- Ximena, 12 años
- Dant, 8 años
- Lesli, 7 años
- Josua Tadeo, 5 años
- Nahomi Guadalupe, un año 7 meses
De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal llegaron al sitio para atender la emergencia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido.