Nueve personas pierden la vida tras explosiones en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido

Al menos nueve personas sin vida y 24 más heridas fue el resultado de una explosión de pirotecnia registrada durante la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Luz en Temascalcingo, Estado de México.

El fuerte estallido provocó el colapso de la losa del inmueble, que aplastó a las personas que se encontraban en el lugar.

Brindan lista de personas trasladadas tras explosión

Autoridades detallaron que ocho víctimas murieron en el sitio y una más en el Hospital General de Atlacomulco. Mientras tanto, detallaron que algunas de las personas eran menores de edad:

Modesto Juan Hernández García, 66 años

Saúl Sánchez Romero, 52 años

José Cruz Martínez, 52 años

Jos. Hernández González, 36 años

Teresa de Jesús Sanabria Alvarado, 27 años

José de Jesús, 17 años

Edwin, 16 años

Ximena, 12 años

Dant, 8 años

Lesli, 7 años

Josua Tadeo, 5 años

Nahomi Guadalupe, un año 7 meses

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal llegaron al sitio para atender la emergencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido.