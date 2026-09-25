SSPC destaca captura del líder del 'Cártel de Tepalcatepec'

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales destacaron este jueves la captura de Edgar Valeriano “N”, apodado “Kamoni”, identificado como un generador de violencia por delitos relacionados con comercialización de drogas y extorsión al sector citrícola en Michoacán.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el hombre fue detenido en un operativo efectuado en el municipio de Tepalcatepec.

En Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” y generador de violencia en la región.

La detención fue resultado del intercambio de información con Interpol México, unidad adscrita a la… pic.twitter.com/3iceTYBMq4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 24, 2026

Resaltó que su captura fue resultado del intercambio de información con Interpol México, una unidad adscrita a la Agencia de Investigación Criminal propia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se detalló que "Kamoni" se encuentra vinculado a diversos delitos como producción y distribución de drogas sintéticas y con extorsiones a empresarios del sector citrícola.

En este operativo participó personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), derivado de los trabajos de inteligencia militar de la propia Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Se presume que cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta $3 millones de dólares por quien brindara información que diera con su captura.

Esto se registra un día después de que Luis Armando "N", alias "La Goma" fuese capturado en este mismo Estado, pero en el municipio de Jacona.

Cae 'La Goma' en Michoacán; tenía 12 órdenes de aprehensión

Elementos de la Fiscalía General de Michoacán detuvieron este miércoles a Luis Armando "N", alias "La Goma", quien contaba con al menos una docena de órdenes de aprehensión en Jacona, Michoacán.