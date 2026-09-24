Cae 'La Goma' en Michoacán; tenía 12 órdenes de aprehensión

Autoridades solicitaron la asistencia de personal médico, luego de que resultara herido con un arma de fuego tras oponerse a ser detenido

Elementos de la Fiscalía General de Michoacán detuvieron este miércoles a Luis Armando "N", alias "La Goma", quien contaba con al menos una docena de órdenes de aprehensión en Jacona, Michoacán.

A través de redes sociales, la dependencia estatal dio a conocer que este hombre era buscado por la justicia por su presunta participación en delitos relacionados con homicidios, así como secuestro agravado.

🚨⚠️ Detuvimos en Jacona a Luis Armando “N”, alias “La Goma”, quien contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes, por su posible relación en diversos homicidios, así como por secuestro agravado.

➡️ https://t.co/U6BXR2X4Ns pic.twitter.com/zWzYhtcK55 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 23, 2026 Se menciona que Luis Armando “N” opuso resistencia a la actuación policial, por lo que terminó herido con un arma de fuego producto del forcejeo con los agentes. Por ello, autoridades solicitaron la asistencia de personal médico para que fuese atendido en un hospital de la región. En este operativo también fueron detenidos cuatro hombres, identificados como Julio César “N”, Rigoberto “N”, Sergio Armando “N” y José Encarnación “N”, quienes se encontraban en posesión de diversas dosis de aparente droga. En el lugar también se localizó a un adolescente, quien también contaba con un arma de fuego. "Las personas adultas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía Regional para ser puestas a disposición de la autoridad competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho", explicó la Fiscalía Estatal. En tanto, el menor fue trasladado con autoridades especializadas en la materia, mientras que su identidad se mantiene reservada.