Sheinbaum e Illa refuerzan lazos científicos en Barcelona

Ambos mandatarios abordaron la colaboración en IA y los vínculos históricos entre Cataluña y México durante su visita al supercomputador MareNostrum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sostuvieron este domingo un encuentro en Barcelona en el que destacaron los vínculos históricos entre Cataluña y México, así como las oportunidades de colaboración científica.

La reunión se llevó a cabo durante la visita de la mandataria mexicana al Barcelona Supercomputing Center (BSC), una de las principales infraestructuras europeas en computación de alto rendimiento, responsable del superordenador MareNostrum.

Impulso a la inteligencia artificial

El recorrido por las instalaciones tuvo como objetivo fortalecer la cooperación en investigación y desarrollo en inteligencia artificial (IA), un área estratégica para ambos gobiernos.

En el encuentro, Illa y Sheinbaum abordaron la relación entre el BSC y diversas instituciones científicas mexicanas, con miras a ampliar proyectos conjuntos en innovación tecnológica.

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Illa subrayó el carácter público del modelo de gobernanza del centro, integrado por la Generalitat, el Gobierno de España y la Universitat Politècnica de Catalunya, como una garantía de que la tecnología esté al servicio del bien común.

“La presidenta Sheinbaum es una mujer a favor de la ciencia, nosotros compartimos este enfoque”, afirmó el dirigente catalán, quien expresó su interés en impulsar soluciones científicas a los retos globales.

Encuentro de alto nivel

A la reunión asistieron también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra española de Ciencia, Diana Morant, así como integrantes de la delegación mexicana, entre ellos el canciller Roberto Velasco, el jefe de la Oficina de la Presidencia Lázaro Cárdenas Batel y el embajador en España, Quirino Ordaz.

Durante la visita también estuvo presente el cantautor Joan Manuel Serrat, cuya emblemática canción Mediterráneo acompañó el recorrido de la comitiva por el recinto.

Como gesto simbólico, Illa entregó a Sheinbaum diversos obsequios, entre ellos una figura de dragón inspirada en la obra de Antoni Gaudí y una reproducción del acta de elección en el exilio, en Ciudad de México, de Josep Tarradellas.

Asimismo, le obsequió obras que resaltan los lazos culturales entre ambas regiones, como el libro sobre Jaume Nunó y publicaciones sobre el exilio artístico catalán.