Claudia Sheinbaum propone en cumbre global reducir gasto militar

En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Sheinbaum planteó destinar recursos militares al medio ambiente y rechazó la intervención en Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, una propuesta internacional para redirigir recursos del gasto militar hacia acciones ambientales, además de impulsar una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

Durante su participación en el foro realizado en el recinto Fira Barcelona Gran Via, la mandataria planteó destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, a un programa global de reforestación.

Les comparto mi intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/0BdcyQgMBy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó Sheinbaum al explicar que estos recursos permitirían emplear a millones de personas para reforestar grandes extensiones de tierra cada año.

La propuesta, que ya había sido planteada previamente en el G20, busca impulsar una nueva visión del papel de organismos internacionales como Naciones Unidas, orientada a priorizar el bienestar global y la sostenibilidad ambiental.

Llamado a la no intervención en Cuba

Además, la jefa del Ejecutivo mexicano propuso emitir una declaración conjunta en contra de cualquier intervención militar en Cuba, enfatizando la necesidad de privilegiar el diálogo y la paz.

“Que el diálogo y la paz prevalezcan”, subrayó, al tiempo que reiteró la postura histórica de México en defensa de la soberanía de los pueblos.

En su discurso, Sheinbaum destacó que México mantiene vigentes sus principios constitucionales en política exterior, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza y la cooperación internacional para el desarrollo.

La mandataria aseguró que estos valores son especialmente relevantes en un contexto global marcado por conflictos armados y desigualdad.

La presidenta también reflexionó sobre el concepto de democracia, señalando que debe centrarse en el bienestar de las mayorías y no en intereses de élites.

“La democracia no es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución; no la de la guerra, sino la de la paz”, afirmó, al tiempo que citó al expresidente Benito Juárez con la frase: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Asimismo, retomó la definición clásica de Abraham Lincoln sobre la democracia como “el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

México busca ser sede en 2027

Como parte de su intervención, Sheinbaum extendió la invitación para que México sea sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027, con el objetivo de abrir el debate sobre una economía centrada en el bienestar social y modelos democráticos más incluyentes.

La cumbre en Barcelona reúne a líderes progresistas de diversas regiones del mundo, convocados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En este espacio, Sheinbaum afirmó que México “ha sabido sostener sus principios incluso en soledad”, recordando su histórica postura contra el bloqueo a Cuba y en favor de la soberanía de las naciones.

La presidenta destacó que acudió al encuentro en representación de un país con una profunda historia de lucha social, inspirada en figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Emiliano Zapata y Frida Kahlo.

También subrayó el momento histórico que vive México tras la elección en 2024 de su primera mujer presidenta, en lo que calificó como un paso significativo en la transformación democrática del país.