SEP da a conocer lista de útiles para ciclo escolar 2026-2027

Los materiales servirán como guía para que las familias preparen el regreso a clases, programado para el próximo 31 de agosto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria que cursarán el ciclo escolar 2026-2027, el cual iniciará oficialmente el próximo 31 de agosto.

Dicha publicación busca orientar a madres, padres de familia y tutores sobre los materiales básicos que requerirán los estudiantes para desarrollar sus actividades académicas durante el próximo periodo escolar.

La dependencia recordó que los libros de texto gratuitos seguirán formando parte de los recursos principales de enseñanza dentro de la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana, aunque será necesario complementarlos con materiales de apoyo para las actividades dentro y fuera del aula.

En el nivel preescolar, la SEP establece una lista general de materiales que servirán para estimular el aprendizaje y la creatividad de las niñas y niños.

Entre los artículos recomendados se encuentran distintos tipos de papel, pinturas, pinceles, brochas, lápices de colores, tijeras, pegamento y plastilina.

No obstante, la dependencia aclaró que serán las educadoras, en coordinación con madres y padres de familia, quienes definirán los materiales específicos que se utilizarán durante el ciclo escolar, de acuerdo con las necesidades de cada grupo.

Lo que necesitarán alumnos de primero a tercer grado de primaria

Para estudiantes de primero, segundo y tercer grado de primaria, la SEP recomienda contar con:

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

La dependencia señaló que estos materiales permitirán a los alumnos desarrollar actividades básicas de lectura, escritura y matemáticas durante el ciclo escolar.

Lista para cuarto, quinto y sexto de primaria

Los estudiantes de cuarto grado deberán contar con:

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Caja de colores de madera.

Juego de geometría.

50 hojas blancas.

Los mismos materiales fueron sugeridos para alumnos de quinto y sexto grado, debido a las exigencias académicas propias de esos niveles.

Secundaria tendrá materiales básicos para todas las materias

En el caso de secundaria, la SEP informó que cada estudiante deberá contar con un cuaderno para cada asignatura, según lo determine cada docente de acuerdo con las necesidades de trabajo en clase.

Además, la lista contempla:

Lápiz.

Bicolor.

Bolígrafo.

Marcatextos.

Sacapuntas.

Goma para borrar.

Tijeras.

Lápiz adhesivo.

Colores.

Juego de geometría.

50 hojas blancas.

La dependencia destacó que estos materiales son considerados básicos para el desarrollo de tareas, proyectos y actividades escolares durante los tres grados de secundaria.

La SEP reiteró que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto en todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.