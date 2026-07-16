Publica SEP el calendario oficial del ciclo escolar 2026‑2027

El calendario contempla 185 días efectivos de clases, periodos vacacionales, días de suspensión y una semana adicional de receso para docentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó el calendario escolar 2026-2027 para educación básica y escuelas normales de todo el país.

El nuevo ciclo lectivo contempla 185 días efectivos de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y será de cumplimiento obligatorio para todos los planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Ya hay fecha para el regreso a las aulas

De acuerdo con el calendario oficial, los estudiantes de educación básica regresarán a clases el 31 de agosto de 2026 y concluirán actividades el viernes 9 de julio de 2027.

En el caso de las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación docente, el ciclo escolar finalizará el martes 13 de julio de 2027, debido a que contarán con una semana adicional de actividades académicas.

La SEP precisó que, pese a las diferencias en fechas de conclusión, ambos calendarios mantienen los 185 días efectivos de trabajo escolar establecidos por la autoridad educativa.

Uno de los aspectos que se mantiene para el próximo ciclo es la semana adicional de receso para el magisterio durante agosto, antes del inicio de clases.

Dicha medida, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca brindar más tiempo de preparación y descanso a docentes previo al arranque de actividades escolares.

En el acuerdo publicado en el DOF se destaca que esta disposición forma parte del compromiso del gobierno federal con maestras y maestros, considerados actores fundamentales del proceso educativo.

Primer puente llegará en septiembre

Tras el inicio del ciclo escolar, los estudiantes tendrán su primera suspensión de actividades apenas dos semanas después.

El calendario contempla como primer día inhábil la conmemoración de la Independencia de México, el 16 de septiembre.

Posteriormente se suman otras fechas relevantes como el 2 de noviembre, Día de Muertos, jornada en la que los docentes suspenderán actividades, así como el 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Vacaciones de invierno ya tienen fecha

Para quienes esperan el periodo vacacional decembrino, la SEP estableció que las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026.

El regreso a las aulas está programado para el miércoles 6 de enero de 2027, una vez concluido el periodo de descanso por las festividades de fin de año.

Además de este receso, el calendario mantiene los días festivos oficiales y las suspensiones establecidas por la legislación educativa vigente.

La SEP recordó que el calendario escolar es obligatorio para todas las instituciones de educación básica y normales incorporadas al Sistema Educativo Nacional.