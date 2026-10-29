Secretaría de Seguridad acude a Sinaloa para supervisión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, efectuó este miércoles una visita de supervisión en Sinaloa.

A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que su visita se enfoca en "evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia".

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, realizamos una visita de supervisión a Sinaloa, en coordinación con el comandante de la @GN_MEXICO_, Gral. Guillermo Briseño, para evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia. Sostuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora @GracielaDguezN, para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales. Uno de los principales objetivos de esta visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, identificando sus principales necesidades de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación. También supervisamos el funcionamiento del C4, sus necesidades de fortalecimiento y el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario. En una siguiente visita revisaremos específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con el objetivo de consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas con el apoyo del @GabSeguridadMX @Maffiguer, titular del @SESNSP, será la encargada de dar seguimiento y supervisar los avances de estos planes de fortalecimiento institucional. Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia. La seguridad de las familias sinaloenses es una prioridad. Seguiremos trabajando de manera permanente y coordinada con las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia, fortalecer sus instituciones y recuperar la paz y la tranquilidad de la población. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

Durante su recorrido se tuvo una reunión de trabajo con la gobernadora Graciela Domínguez, con el objetivo de ver los avances de la estrategia de seguridad, en función de la coordinación entre autoridades.

En las actividades participaron el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, y representantes del Gabinete de Seguridad, quienes evaluaron los resultados de los operativos y las acciones para combatir la violencia en la entidad.

Uno de los objetivos centrales fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán.

Autoridades identificaron necesidades en materia de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación, con el propósito de ampliar las capacidades operativas de ambas corporaciones.

También supervisaron el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como las necesidades para mejorar sus operaciones y el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario.

Preparan revisión de la Policía Municipal de Mazatlán

El Gabinete de Seguridad informó que en una próxima visita revisará el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, será la encargada de dar seguimiento y supervisar los avances de los planes de fortalecimiento institucional.

Además, las fuerzas federales mantendrán una supervisión permanente de las acciones de seguridad en Sinaloa, con evaluaciones diarias, seguimiento a los operativos y ajustes a la estrategia cuando sean necesarios.

Este martes, el propio García Harfuch confirmó que el objetivo es evaluar el despliegue de las fuerzas federales, revisar las condiciones operativas y dar seguimiento a las acciones para combatir la violencia en la entidad.