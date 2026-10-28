García Harfuch agenda supervisión de fuerzas federales en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este martes que los titulares de las fuerzas federales llevarán a cabo una supervisión al estado de Sinaloa.

A través de redes sociales, García Harfuch mencionó que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y la dependencia a su cargo efectuarán distintas visitas a lo largo de esta semana.

Por instrucciones de la Presidenta de México @Claudiashein , los titulares de Defensa @Defensamx1 , Marina @SEMAR_mx y Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico realizaremos esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa. El secretario de la Defensa Nacional acudirá hoy; las Secretarías de Seguridad y de Marina realizarán sus respectivas visitas en días distintos de la semana. Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución. La agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal. Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2026

El primero en llevar a cabo estas revisiones sería el general Ricardo Trevilla Trejo, quien se dirige a dicha entidad con el objetivo de ampliar la presencia del Gabinete de Seguridad.

Después serán el almirante Raymundo Morales (Semar) y el propio García Harfuch quienes arribarán al Estado de Sinaloa para dar un seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

"La agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal", se expresa en el mensaje.

En los últimos 10 meses, aproximadamente 6,000 militares arribaron a la entidad para reforzar las medidas de seguridad tras la lucha en contra del crimen organizado desatada por la disputa de grupos criminales desde 2025.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró, a finales de este mes de junio, que todas las operaciones se desarrollarán en estricto apego al marco jurídico vigente y estarán enfocadas en fortalecer la presencia institucional en las zonas con mayor incidencia delictiva.