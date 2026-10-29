Revisa Presidencia si hay mexicanos afectados tras choque de tren

La presidenta dijo que consultaría con el canciller si había mexicanos entre las personas afectadas y buscaría establecer comunicación con el Gobierno español

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo español tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, España, y anunció que revisaría con el canciller mexicano si había connacionales entre las personas afectadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal lamentó la magnitud del accidente y ofreció el respaldo de México.

“Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren”, expresó Sheinbaum, quien también manifestó la disposición de México para apoyar en lo que sea necesario.

Explicó que se enteró del siniestro poco antes de comenzar la conferencia y que, al concluir, buscaría información con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Podemos checar con el canciller si hay mexicanos o no y la comunicación que tengan con el canciller de España para poder mostrar nuestra solidaridad”, señaló.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un tren AVE de la empresa Renfe impactó por detrás a un convoy de la compañía Iryo que permanecía detenido en las vías.

El siniestro provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a los servicios de emergencia para atender a las personas heridas y recuperar a las víctimas.

El número de fallecidos aumentó durante la jornada hasta llegar a 64, de acuerdo con reportes de las autoridades regionales difundidos por medios españoles.

En ambos trenes viajaban más de 500 personas. Tras el choque, se suspendió la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía mientras avanzaban las labores de emergencia.

Investigan las causas del accidente

Las primeras hipótesis difundidas por medios españoles apuntaron a un posible error humano después de que se reportaran problemas en el sistema de señalización.

Según esas versiones preliminares, una instrucción desde el centro de control habría permitido que el tren de Renfe continuara su marcha pese a que el convoy de Iryo seguía detenido en la vía.

Sin embargo, las causas del choque deben ser determinadas por la investigación correspondiente.