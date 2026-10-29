Al menos 64 fallecidos en el accidente de tren en España

El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

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Al menos 64 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

Las mismas indicaron que los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.

El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que han sido trasladadas a varios hospitales.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, suspendió la circulación entre Madrid y el corredor sur hasta nuevo aviso, y pidió a los viajeros con billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según fuentes del Ministerio de Transportes.

🚨 Detrás de cada intervención hay profesionales preparados para actuar en los momentos más difíciles. Nuestros especialistas del #GREIM continúan trabajando junto al resto de servicios de emergencia en el lugar del #AccidenteFerroviario. 💚 Coordinación, esfuerzo y compromiso cuando más se necesitan. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026