Revelan que atacante de Teotihuacán admiraba a Columbine y Hitler

El atentado ocurrió el 20 de abril, fecha que coincide tanto con la masacre de Columbine como con el nacimiento de Hitler

El hombre que abrió fuego este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando al menos una persona muerta y 13 heridas, tenía afinidad con ideologías extremistas y admiraba la masacre de Columbine, así como al dictador Adolf Hitler, de acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales.

En el lugar del ataque, el agresor dejó un portarretrato con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía junto a los autores del tiroteo en Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, responsables de un ataque en 1999 que dejó 13 muertos y 24 heridos.

El atentado ocurrió el 20 de abril, fecha que coincide tanto con la masacre de Columbine como con el nacimiento de Hitler, lo que, según las investigaciones, refuerza indicios sobre la posible motivación ideológica del atacante.

Indicios de ideología extremista

Las indagatorias señalan que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, mostraba simpatía por posturas radicales. Fotografías lo exhiben realizando el saludo nazi, mientras que otros elementos lo vinculan con comunidades digitales que glorifican la violencia.

Entre ellas destaca la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura en línea que exalta a perpetradores de ataques masivos. En la imagen encontrada, el sujeto portaba una camiseta con la frase "Disconnect and Self-Destroy", asociada a este entorno.

Ataque planeado y enfrentamiento armado

De acuerdo con los reportes, el atacante llevaba un reloj con cronómetro que marcaba cero al momento de ser localizado, lo que sugiere una posible planificación del tiroteo. Tras los hechos, se registró un intercambio de disparos con elementos de seguridad, sin que hasta ahora se confirme si murió por suicidio o por la intervención de las autoridades.

En la escena también fueron asegurados un revólver, un cuchillo táctico y una mochila con diversos objetos personales.

Víctimas extranjeras y saldo del ataque

El ataque dejó como saldo la muerte de una turista canadiense y 13 personas heridas, todas extranjeras. De ellas, ocho permanecen hospitalizadas y cinco ya fueron dadas de alta, según autoridades federales.

Entre los lesionados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia, incluidos menores de edad.