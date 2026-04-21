Identifican a atacante en Pirámide de la Luna

Autoridades confirmaron que el agresor se quitó la vida tras realizar disparos; en el sitio fueron aseguradas armas y se desplegó un operativo de seguridad

El atacante de la Pirámide de la Luna fue identificado como Julio César Jasso, de 27 años. Su credencial de elector lo ubica como vecino de la alcaldía Gustavo A. Madero y, de acuerdo con el informe preliminar, después de disparar se quitó la vida en la parte alta del monumento.

Identidad del agresor

Las imágenes del caso lo muestran tendido junto a un muro de piedra, con botas negras, pantalón oscuro tipo cargo, camisa gris a cuadros abierta, playera negra con letras en tono mostaza, una faja negra debajo de la camisa y la playera, reloj en la muñeca y pulseras en la mano derecha.

En las fotografías también se alcanza a distinguir parte de la apariencia física del agresor.

Era un hombre de tez morena clara, cabello corto y oscuro, de complexión media, con rasgos juveniles y el rostro parcialmente visible pese a la sangre que cubría buena parte de la cara.

Las imágenes lo muestran con el pelo recortado y facciones marcadas, en una estampa que termina de fijar la identidad visual del atacante en la parte alta de la pirámide.

Armas aseguradas en el lugar

En otra imagen aparecen los objetos asegurados en el sitio tras el ataque.

Sobre la piedra quedaron un revólver con cachas cafés, un cuchillo de hoja plateada con mango negro y gris, y una bolsa negra con cartuchos.

Operativo tras los hechos

El Gabinete de Seguridad federal informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, se desplegó un operativo coordinado con autoridades del Estado de México y la Guardia Nacional.

La versión preliminar indicó que un hombre realizó disparos en el lugar y después se privó de la vida.