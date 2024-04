 Reforma de pensiones no es para expropiar Afores: AMLO

"Va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo, no pierde el derecho, esa es la clave de todo, por eso nadie ser puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador, para que en cualquier circunstancia reclama su dinero, nada más que ese dinero que no se reclama, por ley, lo debe de cuidar el IMSS y no las Afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social, para que sea el custodio, el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión, se le entregue", explicó López Obrador.