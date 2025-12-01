Reducen homicidios 50 % en 20 días con Plan Michoacán

El despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia logró 932 detenciones, casi 23 toneladas de droga asegurada y una caída de homicidios de 111 a 58.

El Gobierno federal, por medio de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó un contundente avance en el estado gracias al Plan Michoacán. El titular del organismo, Omar García Harfuch, destacó que hasta la fecha se han detenido 932 personas por delitos de alto impacto. Al mismo tiempo, las autoridades aseguraron cerca de 23 toneladas de droga, casi 924 armas de fuego y desmantelaron 17 laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico.

Además, el despliegue involucró a más de 12,500 elementos de las fuerzas federales: Ejército, Marina, Guardia Nacional y agentes de la SSPC.

Caída abrupta de homicidios genera esperanza

El impacto más inmediato y visible del plan fue en la incidencia de homicidios dolosos. Entre septiembre y noviembre de 2025, el número mensual se desplomó de 111 a 58, lo que equivale a una reducción de más del 50%.

La baja también se reflejó en municipios clave del estado:

Zamora pasó de 21 a 15 homicidios

Morelia de 14 a 3

Apatzingán de 11 a 5

Uruapan de 20 a 7

Operativos, vigilancia y fortalecimiento policiaco

La estrategia no solo se basó en detenciones y aseguramientos. También se implementaron operativos coordinados entre instituciones federales y estatales, patrullajes, revisiones en zonas vulnerables y destrucción de centros de producción de drogas.

Se multiplicó la presencia policial y de seguridad: la movilización de fuerzas, junto con equipamiento, capacitación e inteligencia, envió un mensaje de firmeza contra los generadores de violencia.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos en Conferencia de Prensa los avances en materia de seguridad en el estado de Michoacán, donde se mantiene un despliegue coordinado entre Defensa, Marina, Guardia Nacional, la SSPC y autoridades estatales.

Qué significa este avance para Michoacán

El retroceso en homicidios y demás delitos graves devuelve algo crucial: esperanza. La comunidad, productiva y ciudadana, encuentra una tregua tras años de inestabilidad. Un informe a largo plazo vislumbra que este tipo de estrategias coordinadas podrían desarticular redes criminales, reducir el impacto de las drogas y reconstruir la confianza en las instituciones.

Sin embargo, las autoridades advierten que no se trata de un triunfo definitivo: el plan debe mantenerse, con vigilancia permanente, inteligencia, acciones preventivas y participación ciudadana.

El siguiente paso: consolidar la seguridad y mantener la vigilancia

Las autoridades federales y estatales aseguraron que Ricardo Trevilla Trejo (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) seguirán operando en Michoacán, con patrullajes terrestres y marítimos, vigilancia reforzada en municipios sensibles y operativos sorpresa.