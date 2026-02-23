Reconocen Senado y diputados coordinación federal tras operativo

El reconocimiento se centró en la coordinación operativa y en la respuesta ante escenarios de alto riesgo; 'El Mencho' murió luego de un operativo en Jalisco.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió un reconocimiento público al gabinete de seguridad por la coordinación institucional que derivó en el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. Legisladores destacaron la labor de inteligencia y el despliegue de las fuerzas federales como parte de la estrategia de seguridad nacional.

El pronunciamiento ocurre en medio de la reacción violenta registrada en distintos estados del país tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial.

¿Qué destacó el Senado sobre el gabinete de seguridad?

La Junta de Coordinación Política subrayó que la acción fue resultado de trabajo conjunto entre dependencias federales y fuerzas armadas. En su posicionamiento, sostuvo que la labor de inteligencia permitió avanzar en la desarticulación de estructuras criminales.

Asimismo, señaló que el compromiso institucional representa un paso firme hacia la construcción de condiciones de paz en el país, al priorizar operativos focalizados contra objetivos prioritarios.

Diputados de Morena, PAN y PRI fijan postura

En la Cámara de Diputados, coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios de distintas fuerzas políticas coincidieron en respaldar la acción federal. El líder de Morena, Ricardo Monreal, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que la estrategia anticrimen continúa generando resultados.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, destacó la intervención de las secretarías de la Defensa y de Seguridad en el operativo. Señaló que la lucha contra los grupos delictivos debe mantenerse y que es necesaria la participación activa de autoridades estatales.

Moreira insistió en la relevancia de consolidar un cambio de estrategia frente a las organizaciones criminales.

Postura del PAN sobre la estrategia de seguridad

En declaraciones por separado, los vicecoordinadores del PAN, Federico Döring y Héctor Saúl Téllez, calificaron la operación como un acierto y consideraron que representa un ajuste en la política de seguridad.

Indicaron que el gobierno federal atendió la demanda de reforzar acciones coordinadas y establecer colaboración con agencias anticrimen de EUA. Desde su perspectiva, la intervención refleja un enfoque distinto frente a la estrategia conocida como “abrazos, no balazos”.

Los legisladores llamaron a mantener operativos para neutralizar posibles reacciones del crimen organizado y salvaguardar a la población en entidades donde se registraron bloqueos carreteros e incendios de vehículos.

Reacciones tras la muerte del líder del CJNG

La confirmación del fallecimiento de Oseguera Cervantes se dio luego de un operativo federal en Jalisco. Posteriormente, se reportaron incidentes en varios estados, lo que activó protocolos de seguridad extraordinarios.

Las fuerzas federales continúan desplegadas en regiones consideradas estratégicas para prevenir nuevos hechos violentos, mientras autoridades legislativas reiteraron su respaldo a la coordinación interinstitucional.

El posicionamiento conjunto en ambas cámaras marca una coincidencia política poco frecuente en materia de seguridad, en torno a la necesidad de sostener acciones contra las estructuras criminales y fortalecer la cooperación nacional e internacional.