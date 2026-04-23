Reabren Zona Arqueológica de Teotihuacán tras tiroteo

A través de redes sociales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó la reapertura del sitio con un mensaje dirigido a los visitantes.

Las puertas de la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrieron este miércoles al público, tres días después del tiroteo ocurrido en su interior, que dejó sin vida a una turista canadiense y un saldo de 13 personas lesionadas.

A través de redes sociales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó la reapertura del sitio con un mensaje dirigido a los visitantes.

"¡La Zona Arqueológica de Teotihuacán ya está abierta al público!”, se lee en la publicación.

Refuerzan seguridad tras ataque armado

El sitio turístico opera ahora con protocolos de seguridad reforzados, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El INAH agradeció la comprensión de los visitantes ante los ajustes implementados y reiteró su compromiso de mantener una operación ágil, pero responsable.

¡La Zona Arqueológica de Teotihuacan ya está abierta al público!



El sitio opera con protocolos de seguridad reforzados, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno. pic.twitter.com/Jor6ASIEFI — INAH (@INAHmx) April 22, 2026

Entregan cuerpo de turista canadiense

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el cuerpo de la turista canadiense que perdió la vida durante el ataque ya fue entregado a sus familiares.

Los allegados acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) en Texcoco para completar los trámites correspondientes. Aunque no se reveló la identidad de la víctima, se confirmó que sus restos serán trasladados a Canadá con apoyo de autoridades consulares.

Familia del agresor reclama restos

De manera paralela, familiares de Julio César Jasso Ramírez, señalado como el autor del ataque, se presentaron ante la Fiscalía Regional de Texcoco para reconocer y reclamar el cuerpo.

Ambos restos fueron trasladados previamente al Semefo, donde se les practicaron las necropsias de ley como parte de las investigaciones ministeriales en curso.