¿Qué medidas implementarán tras ataque en Teotihuacán?

Este hecho es considerado sin precedentes en un sitio arqueológico en México, lo que encendió alertas sobre la seguridad en destinos turísticos.

El reforzamiento de la seguridad en zonas arqueológicas de México se ha convertido en una prioridad tras el ataque registrado en Teotihuacán, un hecho que obligó a las autoridades a replantear los protocolos en estos espacios turísticos.

El gobierno federal anunció una serie de medidas para evitar que situaciones similares se repitan, luego de que un agresor lograra ingresar armado y provocar un ataque que dejó víctimas y heridos, lo que evidenció fallas en los controles de acceso.

¿Qué cambios habrá en la seguridad de zonas arqueológicas?

Entre las acciones contempladas destaca el incremento de presencia de la Guardia Nacional, así como patrullajes constantes en áreas de alta afluencia turística.

También se prevé la implementación de revisiones más estrictas en accesos, con el objetivo de detectar objetos peligrosos antes de que los visitantes ingresen a los recintos.

Autoridades federales han planteado incluso la instalación de arcos detectores y tecnología de inspección, aunque reconocen que su implementación podría tomar tiempo debido a la infraestructura requerida.

¿Qué ocurrió en Teotihuacán?

El ataque se registró el 20 de abril de 2026, cuando un hombre armado abrió fuego desde la zona de la Pirámide de la Luna, causando la muerte de una persona y dejando al menos 13 lesionados.

El agresor actuó solo y fue contenido minutos después por elementos de seguridad, lo que evitó un número mayor de víctimas.

Este hecho es considerado sin precedentes en un sitio arqueológico en México, lo que encendió alertas sobre la seguridad en destinos turísticos de alta relevancia.

¿Por qué es relevante este refuerzo?

Teotihuacán es uno de los sitios más visitados del país, con millones de turistas cada año, lo que lo convierte en un punto estratégico para la economía y la imagen internacional de México.

Ante este contexto, el reforzamiento de la seguridad busca garantizar la protección de visitantes nacionales y extranjeros, además de recuperar la confianza en estos espacios históricos.