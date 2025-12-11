¿Qué es y para qué sirve el Tratado de Aguas de 1944?

El Tratado de Aguas de 1944 es un acuerdo entre México y EUA, el cual sirve para administrar equitativamente las aguas que circulan en los ríos internacionales

Ante la reciente polémica creada por el presidente de Estados unidos, Donald Trump, sobre que México supuestamente estaba incumpliendo el Tratado de Aguas de 1944, surgió la duda sobre qué es realmente este acuerdo y cuál es su finalidad, pues mucha gente se siente "afectada", por el hecho de compartir el vital líquido con el país vecino.

¿Qué es el Tratado de Aguas?

El Tratado de Aguas de 1944 es un acuerdo entre México y Estados Unidos, el cual sirve para administrar de manera conjunta y equitativa las aguas que circulan en los ríos internacionales, los cuales son el Grande/Bravo, Colorado y el río Tijuana.

Fue firmado el 3 de febrero de 1944.

¿Quién administra el Tratado de Aguas?

Con el fin de tener un ente imparcial y absoluto para procurar la correcta aplicación del tratado, se creó un organismo binacional llamado Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

¿Cuáles son las obligaciones de México y Estados Unidos con el Tratado?

Por el lado de México, debe entregar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos provenientes de seis ríos tributarios mexicanos al Río Bravo (Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo Las Vacas).

Lo mínimo que se debe aportar son 431.7 millones de metros cúbicos en ciclos de 5 años.

Por parte de Estados Unidos, este debe dar a México 1,850.2 millones de metros cúbicos anuales del Río Colorado.

¿Qué pasa si hay sequía?

Existe una cláusula de sequía en el Artículo 4 del Tratado, el cual establece que, en casos de extraordinaria sequía, los faltantes de agua que existan al final del ciclo de cinco años se podrán reponer en el ciclo siguiente.