Promete Pablo Lemus esclarecer actuación policial en marcha

El gobernador de Jalisco se comprometió a investigar posibles abusos policiales tras la protesta por agua contaminada en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que su administración trabajará para mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de Guadalajara y descartó que el servicio vaya a privatizarse o que aumenten las tarifas.

El pronunciamiento se dio después de la manifestación del domingo por el agua contaminada, que terminó con enfrentamientos frente a Casa Jalisco y dejó 39 personas detenidas y 28 policías lesionados.

En un mensaje en video, el mandatario estatal calificó la jornada como “un día difícil para Jalisco”. Señaló que la movilización reunió a cerca de 10,000 personas y que durante varias horas transcurrió de forma pacífica, hasta que, según su versión, intervino un grupo de choque integrado por unas 400 personas.

Lemus sostuvo que los disturbios se prolongaron durante aproximadamente tres horas y pusieron en riesgo a manifestantes, vecinos y residentes de una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco.

“La violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica”, expresó el gobernador, quien afirmó que las protestas ciudadanas deben respetarse, pero que las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse.

Ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad. Lamentablemente, la violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica, alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Esto no debe volver a suceder. Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción. Estamos trabajando todos los días para resolver este problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 12, 2026 Fiscalía revisará las detenciones y el actuar policial Tras los hechos, Lemus pidió a la Fiscalía del Estado revisar cada una de las detenciones y analizar los videos disponibles para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. El balance presentado por el gobernador fue de 39 personas detenidas y 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad. También reconoció que hubo manifestantes lesionados, aunque no detalló cuántos. Hasta el momento de su mensaje, 12 de las personas detenidas habían sido liberadas. La revisión de los casos continuará para determinar la situación de quienes permanecen bajo investigación. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio para analizar lo ocurrido. El gobierno estatal, aseguró Lemus, colaborará con las indagatorias. También informó que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum para comunicarle lo sucedido y las acciones emprendidas por su administración. En cuanto a la calidad del agua, Lemus afirmó que su gobierno ya tomó medidas para atender el problema que ha generado inconformidad entre habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre las acciones mencionó el cierre del suministro proveniente de la presa Las Pintas, con el objetivo de mejorar la calidad del agua distribuida a la población. También se encuentra en marcha la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, una obra que busca fortalecer el tratamiento del agua antes de su distribución. A estas medidas se suma una iniciativa para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. El gobernador señaló que espera que el Congreso local apruebe el proyecto para avanzar en su construcción. Descarta privatización y aumento de tarifas Ante la preocupación por el futuro del servicio, aseguró que el agua seguirá bajo responsabilidad pública y negó que exista un plan para entregar su operación a una empresa privada. “El agua no se privatizará, el servicio no se entregará a ninguna empresa y definitivamente no subirán las tarifas que pague la gente”, afirmó. Las declaraciones se producen en medio de las exigencias ciudadanas para recibir agua de calidad y de los cuestionamientos por la actuación policial durante la protesta.