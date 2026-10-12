Enfrentamientos marcan marcha por agua limpia en Guadalajara

Miles de personas participaron de forma pacífica en la denominada marcha por agua limpia; sin embargo, la tensión aumentó al llegar a Casa Jalisco

La movilización ciudadana convocada este domingo para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara concluyó con enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad estatal en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde se reportaron personas detenidas y lesionadas.

Miles de personas participaron en la denominada marcha por agua limpia, que inició en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Los asistentes exigieron respuestas ante las denuncias por suministro de agua turbia, con malos olores y presuntamente contaminada en diversas colonias del área metropolitana.

Durante gran parte del recorrido la manifestación se desarrolló de forma pacífica; sin embargo, la tensión aumentó al llegar a Casa Jalisco, donde un grupo de inconformes intentó retirar y derribar las vallas de seguridad colocadas alrededor del inmueble.

De acuerdo con reportes periodísticos, algunos manifestantes lanzaron piedras, botellas, ramas, lodo, pintura y otros objetos contra los elementos antimotines, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con chorros de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar la concentración.

La confrontación se prolongó durante varios minutos y provocó momentos de caos entre los asistentes. Medios locales documentaron que diversos grupos regresaron en varias ocasiones al perímetro de la residencia oficial para continuar las protestas y exigir la presencia del gobernador estatal.

Sin balance oficial tras enfrentamientos

Hasta la tarde de este domingo no existía un balance oficial definitivo sobre los hechos. No obstante, distintos reportes señalaron la existencia de varios detenidos y personas lesionadas, tanto entre los manifestantes como entre los elementos de seguridad. Algunas versiones mencionan al menos cinco detenidos, mientras que participantes de la protesta hablaron de hasta ocho arrestos.

Inconformidad por la calidad del agua

La movilización se produjo en medio de la creciente inconformidad social por la calidad del agua distribuida por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), problemática que durante las últimas semanas ha generado bloqueos, protestas vecinales y exigencias de intervención de autoridades estatales y federales.

Horas antes de la marcha, el gobernador Pablo Lemus había señalado que los ciudadanos tenían derecho a manifestarse y aseguró que se brindarían condiciones para que la protesta se desarrollara de manera pacífica y segura. Sin embargo, el operativo de seguridad y los enfrentamientos registrados frente a Casa Jalisco terminaron por marcar la jornada de protesta.

Las autoridades estatales aún no han emitido un informe completo sobre el saldo de la movilización, mientras organizaciones ciudadanas demandaron esclarecer los hechos y atender de manera inmediata la problemática del agua que dio origen a la protesta.