Prisión preventiva a 'El Jardinero', presunto líder del CJNG

Un juez determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez dictó prisión preventiva contra Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", señalado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como contra su supuesto operador financiero, detenidos recientemente en operativos realizados en Nayarit.

De acuerdo con la autoridad, tanto Flores Silva como César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”, enfrentan cargos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y cargadores, delitos considerados de alto impacto.

Envían a prisión a presuntos integrantes del CJNG

Tras las audiencias correspondientes, un juez determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.

"El Jardinero" fue internado en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, mientras que su colaborador fue trasladado al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, en Jalisco.

Operativos con inteligencia internacional

Las autoridades federales destacaron que las detenciones fueron ejecutadas por fuerzas mexicanas, aunque contaron con información de inteligencia proveniente de Estados Unidos, en medio del debate por la participación de agencias extranjeras en operativos contra el crimen organizado.

Según las investigaciones, "El Jardinero" sería un operador clave del CJNG con presencia en estados como Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, además de presuntamente coordinar actividades de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Gobierno destaca avances en seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó estas detenciones como "muy relevantes" y aseguró que reflejan avances en la estrategia de seguridad de su administración.

Versiones de especialistas apuntan a que el detenido habría asumido el liderazgo del CJNG tras la muerte de "El Mencho" hace dos meses en un operativo en Jalisco, considerado bastión de esa organización criminal.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que la lucha contra el narcotráfico ha cobrado relevancia nuevamente, luego de señalamientos desde Estados Unidos que vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con el crimen organizado.