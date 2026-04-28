Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado un objetivo de alto perfil

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado un objetivo de alto perfil vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se realizó en Nayarit mediante un operativo “planificado, desarrollado y ejecutado” por elementos de la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, como parte de las acciones contra el crimen organizado.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Flores Silva contaba con una orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Desde 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya lo había identificado como un integrante clave del CJNG, incluyéndolo en su estrategia global contra el narcotráfico.

Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo incorporó a la lista negra bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Perfil criminal y acusaciones

De acuerdo con autoridades estadounidenses, “El Jardinero” operaba como uno de los comandantes regionales del CJNG, con control de zonas estratégicas en la costa del Pacífico, particularmente en Nayarit.

Además, era señalado como colaborador cercano de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional.

En Estados Unidos enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y heroína con fines de importación, así como por delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

El Departamento del Tesoro también había señalado que Flores Silva ya había cumplido una condena de cinco años por tráfico de drogas.

Tras su liberación, regresó a México, donde continuó con actividades delictivas.

En 2016 fue detenido por su presunta participación en una emboscada contra policías en Jalisco ocurrida en 2015, aunque posteriormente fue liberado tras apelar.

García Harfuch destacó la labor de los elementos de la Marina que participaron en el operativo, reconociendo su “valentía, disciplina y compromiso”.