Pemex descarta que derrame llegue a costas del Golfo de México

Pemex aseguró que el derrame de crudo detectado en un ducto marino al norte de Ciudad del Carmen no llegará a las costas

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que el hidrocarburo derramado desde un ducto marino en el Golfo de México llegue a las costas, mientras continúan las labores para reparar la infraestructura afectada.

La fuga fue detectada en un ducto ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, y fue reportada el jueves 10 de septiembre.

La empresa estatal explicó que el ducto afectado es uno de sus sistemas marinos de recolección, encargado de recibir hidrocarburos provenientes de Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

De acuerdo con Pemex, el jueves se detectó una caída de presión en la instalación, por lo que ese mismo día fue despresurizada y aislada. La compañía aseguró que desde entonces permanece sin flujo y sin emanación de crudo.

La empresa señaló que el monitoreo permanente de la zona permitió determinar que los hidrocarburos no llegarán a la línea de costa.

Especialistas trabajan en la reparación

Personal especializado en buceo localizó el punto donde se produjo la pérdida de contención y comenzó los trabajos para reparar el ducto.

Mientras tanto, embarcaciones especializadas realizaron labores de dispersión mecánica y colocaron barreras de contención para atender el hidrocarburo en la zona afectada.

Pemex informó que este sábado concluyó el dragado del lecho marino y estimó que la reparación de la infraestructura quedará terminada durante los siguientes días.

Actualmente, los trabajos se concentran en retirar el lastre de concreto del ducto y preparar una envolvente metálica que será colocada sobre el área donde se registró la afectación.

Además, Pemex informó que el viernes atendió una orden de inspección ordinaria de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Marina.

Persisten dudas sobre el derrame

A pesar de los trabajos realizados, las autoridades aún no han precisado qué provocó la fuga, qué cantidad de hidrocarburo fue derramada, cuánto tiempo permaneció activa la emanación ni cuál es la dimensión de la mancha.

El nuevo episodio ocurre después de otros incidentes relacionados con contaminación por hidrocarburos registrados recientemente en México.

En abril de 2026, Pemex reconoció que un derrame que había afectado costas del Golfo desde febrero se originó en un oleoducto de 36 pulgadas perteneciente a su complejo en Cantarell, en la Sonda de Campeche. Por ese caso, la empresa separó de sus funciones a tres funcionarios mientras continuaban las investigaciones federales.

Un mes antes, en marzo, la Secretaría de Marina había señalado que la contaminación en el Golfo tenía tres fuentes, entre ellas el vertimiento ilegal de un buque y emanaciones procedentes de la zona de Cantarell.

Asimismo, en octubre de 2025, Pemex informó que había recuperado 2.51 millones de litros de hidrocarburo después de un derrame en el río Pantepec, Veracruz, provocado por una fuga en el oleoducto Poza Rica-Madero.