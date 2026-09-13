Pemex contiene derrame de petróleo cerca de Campeche

Pemex trabaja para contener una fuga de petróleo al norte de Ciudad del Carmen; la mancha se desplaza al oeste y no alcanzaría la costa

Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja en la contención de un derrame de petróleo detectado al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, luego de que identificara que la fuga presuntamente se originó en un ducto.

El Observatorio Permanente del Golfo de México informó que el incidente fue detectado durante la mañana del 10 de septiembre en instalaciones de Pemex. A partir del reporte se puso en marcha un esquema de observación continua para monitorear el comportamiento de la mancha y elaborar pronósticos sobre su desplazamiento.

A las 6:45 horas, la Secretaría de Marina (Semar) activó el “Plan Local de Contingencias” del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de Ciudad del Carmen.

El objetivo de este mecanismo es respaldar a Pemex en las labores destinadas a contener y recuperar el hidrocarburo.

Como parte de las acciones de atención fueron desplegados la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales.

Identifican el origen de la fuga

Personal de Pemex determinó que la fuga se habría originado en un ducto y actualmente trabaja para contenerla.

Mientras continúan estas labores, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene previsto realizar un sobrevuelo para documentar las acciones relacionadas con la contención, limpieza y reparación de la zona afectada.

El Observatorio Permanente del Golfo de México indicó que hasta el momento se han generado cuatro reportes de observaciones satelitales para dar seguimiento a la evolución de la mancha.

Para ello se utilizaron imágenes obtenidas mediante radar de apertura sintética y herramientas multiespectrales, con las que se monitorea el comportamiento del derrame.

Además, científicos del organismo analizaron tres modelos de pronóstico de deriva. Los resultados coinciden en que durante los próximos cinco días la mancha mantendrá un desplazamiento neto hacia el oeste.

Con base en las simulaciones realizadas, el Observatorio consideró muy poco probable que la mancha alcance la costa o alguna zona sensible durante este periodo.

Sin embargo, el organismo advirtió que los pronósticos serán actualizados de manera continua, debido a que la trayectoria del derrame podría cambiar durante los próximos 10 días ante la posible llegada de un frente frío.

El seguimiento permitirá conocer si las condiciones meteorológicas modifican el desplazamiento previsto y mantener actualizada la evaluación sobre el comportamiento de la mancha.