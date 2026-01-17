Omar García Harfuch habla sobre maestro desaparecido en Apodaca

La Red Académica y Científica de Colombia en México exigió la aparición con vida del maestro y calificó su no localización como una posible desaparición forzada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó que el académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero, sí fue detenido por autoridades federales y municipales en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y posteriormente liberado tras permanecer hasta 36 horas bajo resguardo de un juzgado cívico, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Escobar Barrios, de 42 años y profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, fue detenido el 31 de diciembre por elementos del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y la Policía Municipal de Apodaca, según reconocieron autoridades federales, pese a que no existe registro de su detención ni de su liberación en el Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con García Harfuch, el académico fue puesto a disposición de un juez cívico y posteriormente liberado; sin embargo, el último avistamiento documentado lo muestra deambulando en la zona de Apodaca en aparente estado de desorientación, sin que se tengan mayores datos sobre su destino.

“Estuvo a disposición del juzgado cívico alrededor de 36 horas, después fue liberado y hay un testimonio de que se le observa caminando sin rumbo.

Ese es el último contacto visual que se tiene”, señaló el funcionario federal, quien descartó que el profesor haya reingresado al aeropuerto tras recuperar su libertad.

El caso ha generado severos cuestionamientos de instituciones académicas y organizaciones civiles, luego de que el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) denunciara públicamente que existen indicios claros de la intervención de autoridades federales y municipales en la detención del académico colombiano, sin que estas acciones quedaran debidamente documentadas en los registros oficiales.

Asimismo, la Red Académica y Científica de Colombia en México exigió la aparición con vida de su connacional y calificó su no localización como una posible desaparición forzada, al señalar inconsistencias en las versiones oficiales y la falta de información precisa sobre su liberación.

Según la ficha de búsqueda, Leonardo Ariel Escobar Barrios tuvo su último contacto con familiares el 2 de enero en el municipio de Apodaca, y hasta ahora se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición, así como las condiciones en las que fue liberado.

Mientras las autoridades federales y estatales sostienen que continúan las investigaciones, familiares, colegas y organizaciones académicas advierten un preocupante vacío de información, y exigen una explicación clara sobre cómo una persona detenida por autoridades oficiales desapareció tras ser liberada sin dejar rastro alguno.