Nuevo ataque a policías desata operativo en Zacatecas

Un segundo ataque armado contra policías se registró este sábado en Zacatecas. Autoridades desplegaron un operativo en Calera tras la agresión

Un segundo ataque armado contra corporaciones de seguridad se registró este sábado en Zacatecas, ahora en la comunidad de Río Frío, municipio de Calera, donde elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación fueron agredidos por civiles armados.

Tras el enfrentamiento, las autoridades estatales desplegaron un amplio operativo en la zona con la participación de las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, mientras continúan las labores para ubicar a los responsables y asegurar el área.

Reportan presuntos agresores abatidos

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que de manera preliminar existen reportes sobre civiles armados abatidos durante la agresión.

No obstante, precisó que el saldo continúa en proceso de verificación y será confirmado una vez que concluyan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el número de presuntos agresores fallecidos ni si hubo elementos de seguridad lesionados o muertos durante este nuevo enfrentamiento.

Segunda agresión contra policías en el día

Este ataque ocurre apenas unas horas después de otra agresión registrada en el municipio de Luis Moya, donde un policía perdió la vida y dos más resultaron heridos tras un ataque atribuido de manera preliminar al uso de explosivos.

Con ambos hechos, Zacatecas suma dos ataques contra corporaciones policiacas durante este sábado, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad en distintos puntos del estado.

El Gobierno de Zacatecas exhortó a la población a evitar la zona de Río Frío o circular con extrema precaución mientras continúan las acciones de seguridad.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para no entorpecer el desarrollo del operativo.