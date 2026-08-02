Ataque con explosivos deja policía muerto en Zacatecas

Un policía municipal murió y dos más resultaron heridos tras un ataque con explosivos en Luis Moya, Zacatecas; autoridades buscan a los responsables

Un ataque presuntamente perpetrado con explosivos contra elementos de seguridad en el municipio de Luis Moya, Zacatecas, dejó como saldo un policía muerto y dos más lesionados durante la madrugada de este sábado 1 de agosto.

La agresión ocurrió en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes, donde autoridades desplegaron un operativo especial para localizar a los responsables del ataque.

Explosión alertó a habitantes y corporaciones

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió durante la noche del viernes cuando elementos de la Policía Municipal de Luis Moya fueron atacados mientras realizaban sus labores de seguridad.

Habitantes de la cabecera municipal reportaron una fuerte explosión que pudo escucharse en distintos puntos de la zona, mientras que frecuencias policiacas alertaron sobre una posible detonación de explosivos y agentes heridos.

Tras activarse los protocolos de emergencia, corporaciones de seguridad acudieron al lugar para brindar apoyo y reforzar la vigilancia.

Un agente murió y dos resultaron heridos

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que uno de los elementos perdió la vida durante el cumplimiento de su deber, mientras que dos de sus compañeros resultaron lesionados.

Uno de los policías heridos fue reportado en código rojo, debido a que su estado de salud era considerado de gravedad y con riesgo para su vida. El segundo elemento fue trasladado bajo código amarillo, con condición grave pero estable.

Ambos agentes fueron llevados a un hospital de la capital del estado para recibir atención médica especializada.

Refuerzan operativo para detener a responsables

El funcionario informó que, por instrucciones del gobernador de Zacatecas, las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz reforzaron de inmediato el despliegue de seguridad para ubicar y detener a quienes participaron en la agresión.

Elementos de distintas corporaciones mantienen patrullajes en la región ante la posibilidad de que los responsables hayan intentado trasladarse hacia el estado de Aguascalientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

Las autoridades solicitaron a los habitantes de la zona extremar precauciones, atender las indicaciones oficiales y permitir el libre tránsito de las corporaciones que participan en el operativo.

El Gobierno de Zacatecas expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del policía fallecido, además de desear una pronta recuperación a los agentes lesionados.

Asimismo, reiteró que continuará con la estrategia de seguridad y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar a los grupos responsables de hechos violentos en la entidad.