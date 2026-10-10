Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos internos muertos

El incidente ocurrió dentro de uno de los módulos del penal y fue reportado por la dirección del centro penitenciario, la mañana de este viernes

Una nueva riña registrada la mañana de este viernes al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó un saldo de dos personas privadas de la libertad fallecidas, apenas un día después del enfrentamiento que cobró la vida de 10 personas y dejó 16 heridos en el mismo reclusorio.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el incidente ocurrió dentro de uno de los módulos del penal y fue reportado por la dirección del centro penitenciario. Tras los hechos, un operativo del Grupo Interinstitucional logró controlar la situación y restablecer el orden dentro de las instalaciones.

La dependencia estatal informó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal de Trabajo Social establecerá contacto con los familiares de las víctimas para brindarles la información necesaria. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni las causas que originaron esta nueva confrontación.

Asimismo, la SSP aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra en buenas condiciones y que se mantiene vigilancia reforzada tanto al interior como en el exterior del centro penitenciario para prevenir nuevos hechos de violencia.

Suman 12 muertos en 48 horas

Con las dos muertes registradas este viernes, la cifra de víctimas fatales por los hechos violentos ocurridos en el penal de El Castillo ascendió a 12 en menos de 48 horas.

El jueves, una riña que derivó en un enfrentamiento armado dejó 10 fallecidos y 16 internos lesionados, lo que provocó el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales para recuperar el control del reclusorio.

Según reportes oficiales, entre los fallecidos del jueves se encontraban nueve personas privadas de la libertad y un menor que se encontraba de visita en el penal. Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos episodios de violencia y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos dentro del centro penitenciario de Mazatlán.