Deja motín en penal de Sinaloa diez muertos, entre ellos un menor

Una riña entre internos en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, habría dejado diez personas muertas, entre ellas un menor de edad, que se encontraba en el lugar por motivos de visita familiar, y 16 heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

La #SSPSinaloa informa que, este 8 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida 9 personas privadas de la libertad, 1 visita familiar y 16 PPL más resultaron heridas, las cuales ya fueron trasladadas a recibir atención médica prehospitalaria. Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten. Por otra parte, el personal de Trabajo Social establece comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente. Como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad (PPL), del personal administrativo y de las familias que acudirían hoy, la visita al Centro Penitenciario queda suspendida. Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2026

Por lo que se realizó una intensa movilización por parte de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno que se desplegó este jueves en las inmediaciones del centro penitenciario tras registrarse detonaciones de arma de fuego y un motín al interior de las instalaciones.

La contingencia provocó la intervención inmediata de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales, quienes acordonaron el perímetro del reclusorio mientras un helicóptero de las Fuerzas Armadas realizaba sobrevuelos a baja altura para apoyar en el control del recinto penitenciario.

De acuerdo con los reportes preliminares, diez ambulancias de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados a distintos hospitales, bajo escolta de fuerzas federales. Hasta el momento, no se ha precisado a qué unidades médicas fueron llevados ni se han dado a conocer las identidades de las víctimas. De forma no confirmada, se ha especulado sobre la posible muerte de un presunto líder delictivo vinculado al Cártel de Sinaloa conocido bajo el apodo de “El Owen”.

Mientras tanto, familiares de las personas privadas de la libertad acudieron al lugar luego de enterarse de los hechos violentos y de escuchar reportes sobre los disparos. En busca de conocer el estado de sus seres queridos, intentaron obtener información de custodios y directivos del centro penitenciario.

Por lo que autoridades informaron de la suspensión de visita para resguardar su seguridad.

"Como medida preventiva y con el objetivo de salvar la integridad de las personas privadas de la libertad (PPL), del personal administrativo y de las familias que acudirían hoy, la visita al Centro Penitenciario queda suspendida. Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad." Así lo informó a través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.

Con información de Eduardo Rojas.