No hay información de uso de drones en El Paso: Sheinbaum

El vuelo de drones supuestamente operados por un cartel provocó la suspensión temporal de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que hasta ahora no hay reportes oficiales que confirmen la utilización de drones por parte de grupos criminales en la zona fronteriza, luego de la suspensión temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas. La mandataria pidió prudencia y evitar conjeturas mientras se aclaran los hechos.

Durante su conferencia matutina, señaló que no se cuenta con evidencia sobre operaciones de aeronaves no tripuladas en la frontera con Estados Unidos. No obstante, indicó que el gabinete de seguridad federal ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Sus declaraciones contrastan con lo expresado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien sostuvo que la presencia de drones presuntamente vinculados a un cartel motivó la interrupción momentánea de vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso. Según el funcionario, la situación fue atendida y la supuesta amenaza quedó desactivada.

Al ser cuestionada sobre la medida implementada por la Administración Federal de Aviación (FAA), que la noche del martes anunció la suspensión de operaciones aéreas “por razones de seguridad”, Sheinbaum aclaró que la restricción no impactó el espacio aéreo mexicano.

“El cierre correspondió al espacio aéreo de Texas, no al de México”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo agregó que, con base en la información proporcionada a su gobierno, las actividades aéreas en la zona ya operan con normalidad bajo supervisión de las autoridades estadounidenses.

En ese sentido, reiteró que no existen elementos oficiales que relacionen la decisión con actividades de drones en la franja fronteriza, aunque subrayó que el tema continúa bajo revisión por parte de las instancias de seguridad nacionales.

También adelantó que su administración buscará conocer con mayor precisión las razones que llevaron a la autoridad aeronáutica estadounidense a tomar dicha determinación.

Sheinbaum destacó que, de existir información relevante, esta deberá compartirse mediante los canales formales entre ambos gobiernos, al tiempo que aseguró que la comunicación bilateral se mantiene constante.

Finalmente, insistió en la importancia de no adelantar conclusiones y mantener la coordinación con Washington ante este tipo de situaciones.