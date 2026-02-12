Incursión de drones de cartel provocó el cierre aéreo en El Paso

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos levantó este miércoles la suspensión temporal anunciada anoche de todos los vuelos

El vuelo de drones supuestamente operados por un cartel provocó la suspensión temporal de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por razones de seguridad, informó este miércoles el secretario de Transporte de EUA, Sean Duffy, quien afirmó que la "amenaza" ya fue "neutralizada".

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos levantó este miércoles la suspensión temporal anunciada anoche de todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por "razones especiales de seguridad".

La restricción, que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero, abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.